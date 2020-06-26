Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Москва, 26 июня. Самочувствие первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее.

Отмечается, что пациенты находятся под наблюдением врачей госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Один из них — Сергей — рассказал, что даже не почувствовал боль, когда ему вводили вакцину.

«Будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит», — добавил он.

Несмотря на то, что вакцина может снижать аппетит, Сергей ест больше, чем раньше. Как пишет газета «Красная Звезда», другой участник эксперимента по имени Николай также отметил, что после вакцинации никаких изменений в самочувствии не ощутил.

«Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было», — объяснил он.

Как рассказал директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург, Минздрав поручил возглавляемому им учреждению разработать вакцину против коронавируса сразу после объявления пандемии. Тот факт, что с момента получения госзадания до старта клинических испытаний прошли рекордно сжатые сроки, объясняется тем, что у российских ученых уже была разработана технологическая платформа, позволяющая получать вакцины и препараты против РНК-содержащих оболочечных вирусов, к коим относится COVID-19.

Если клинические исследования российской вакцины против коронавируса пройдут успешно, то к осени начнется выпуск препаратов. Чтобы провести массовую вакцинацию россиян, потребуется 70 млн доз вакцины. Дело в том, что ее будут вводить дважды.