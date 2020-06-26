ПФР напомнил о серьезной прибавке к пенсии

Москва, 26 июня. Неработающие пенсионеры, обладающие сельским стажем от 30 лет, могут получить серьезную прибавку к пенсии. Для этого необходимо подать соответствующее заявление, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Пенсионеры, которые отработали 30 лет и более в сельской местности, а также продолжают жить в селах и никуда не трудоустраиваются, могут рассчитывать на прибавку в 25% от размера фиксированной выплаты. В этом году доплата составит 1421,56 рубля. В ПФР подчеркнули, что получить прибавку смогут только те, кто подаст заявление — такие правила действуют с января 2020 года.

«Заявление пенсионера принимается при условии представления им необходимых для такого перерасчета документов», — отметили в фонде.

Также в ПФР уточнили, что перерасчет пенсии будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали об автоматической прибавке к пенсии, которую многие пенсионеры смогут получить уже в августе текущего года. На индексацию могут рассчитывать те, кто получает накопительную пенсию, а также участники государственной программы софинансирования. В данном случае подавать заявление на перерасчет не нужно. Прибавку получат около 80 тысяч российских пенсионеров.

Также ранее в ПФР рассказали, кто получит прибавку к пенсии с 1 июля. Доплата, предусмотренная для пенсионеров-опекунов, составит до 3,5 тысячи рублей, пишет «ФедералПресс».