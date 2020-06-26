Кому с 1 июля повысят пенсии

Москва, 26 июня. Начиная с 1 июля некоторые категории пенсионеров в России начнут получать повышенные выплаты. Подробнее об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

В частности, со следующего месяца индексация ожидает пенсионеров, которые являются опекунами или попечителями на возмездной основе, а также приемные семьи. Данные категории граждан получают вознаграждение от государства в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Ранее из-за этого люди считались застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования, поэтому выплаты не индексировались.

«С 1 июля опекуны и попечители застрахованными считаться не будут, и, следовательно, станут признаны неработающими. Поэтому им с 1 июля повысят пенсию на те индексы, на которые прежде, пока они осуществляли опеку, не повышали», — поясняет Бибкова отмечая, что индексация будет проведена на беззаявительной основе.

Также пенсионерам стоит ожидать индексации 1 августа. В конце лета повышение ожидает пенсионеров, которые работали в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в ПФР, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов назвал шаги по увеличению страховых пенсий в России. Об этом пишут «Известия».