Стало известно, кому нельзя есть черешню

Москва, 26 июня. Для выбора оптимального размера дневной порции черешни необходимо учитывать ряд рекомендаций, касающихся составления рациона. Об этом заявила нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

По словам специалиста, Всемирная организация здравоохранения рекомендует иметь в рационе от 400 до 800 граммов овощей, фруктов и ягод. Однако стоит учитывать, что в течение дня человек может съесть не только черешню. А это может сократить позволенную порцию данной ягоды.

«Мы должны в своем рационе иметь клетчатку из фруктов, ягод овощей и зелени. Но есть нюанс для снижающих вес или для тех, у кого сахарный диабет», — поясняет Деккер.

Кроме диабетиков от сладких сортов черешни стоит отказаться аллергикам. Кроме того, большая порция ягоды может обернуться диарей и вздутием, предупреждает специалист.

Врач также дала ряд советов для родителей, которые только начинают кормить своих детей черешней. Отмечается, что знакомство ребенка с данной ягодой должно происходить постепенно, с маленьких порций.

«У детей, особенно в маленьком возрасте, в силу незрелости ферментативной функции поджелудочной железы могут быть высыпания», — отмечает Деккер в интервью «Аргументам и фактам».

Напомним, ранее диетологи предупредили, что минеральная вода в целом полезна для организма, так как содержит необходимые организму микроэлементы, однако ее чрезмерное употребление может причинить вред. Об этом пишет газета «Известия».