Чукотка признана самым «антинаркотическим» регионом РФ

Москва, 26 июня. Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов страны по степени результативности антинаркотической работы за 2019 год.

Как пишет RT, в распоряжении которого есть копия доклада «Трезвой России», самым благополучным регионом страны в контексте успешной антинаркотической работы по итогам прошлого года стал Чукотский автономный округ. В пятерку лидеров также вошли Ненецкий АО, Чеченская республика, Орловская и Архангельская области.

Лидером «антирейтинга», занявшим последнюю позицию в списке, стала Республика Хакасия. Неблагополучными по показателям антинаркотической работы признаны Челябинская, Московская области, Петербург и Амурская область.

При составлении рейтинга были использованы статистические данные МВД, Генпрокуратуры, Минздрава, Росстата и других ведомств. Эксперты учитывали число умерших от отравления наркотическими веществами, численность состоящих на учете в наркодиспансерах, количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также прочие показатели.

По словам руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева, для подсчетов была разработана специальная методика, по которой каждый регион получил определенное количество балов за эффективность антинаркотической работы.

«Антинаркотический рейтинг регионов призван показать наиболее проблемные регионы для более тщательной работы. Таким регионам федеральный центр должен оказывать более внимательное отношение и точечно выстраивать систему помощи и решения проблем наркомании», — сказал Хамзаев.

Напомним, 26 июня отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.