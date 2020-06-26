Саакашвили заявил, что Россия обогнала Украину в вопросе эффективности налоговой системы

Киев, 26 июня. В вопросе развития налоговой системы и дерегуляции экономики Россия значительно опередила Украину. Соответствующее заявление на своем YouTube-канале сделал глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Во время прямого эфира Саакашвили отметил, что Россия ушла далеко вперед Украины по налоговой системе, поскольку в РФ «слушают» представителей бизнеса более активно. Политик считает, что на Украине власти лишь «разговаривают», не решая конкретные проблемы.

«Они выигрывают у нас войну на фронте реформ. Ребята, это было главным коньком Украины, как?» — заявил Саакашвили.

Ранее политик во время интервью в программе «В гостях у Дмитрия Гордона» заявил, что Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы, которая также может обернуться голодом. По мнению Саакашвили, для того, чтобы избежать кризиса, всем жителям страны необходимо работать. Тогда экономическую ситуацию на Украине можно исправить за 100 дней, считает он. Об этом пишут «Известия».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области заявил о своих планах предложить к рассмотрению законопроект о государственно-частном партнерстве, которое, по его мнению, можно «поднять» при участии малого и среднего бизнеса.