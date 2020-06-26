Каких изменений стоит ждать россиянам с 1 июля

Москва, 26 июня. Начиная с 1 июля в России начнет действовать ряд изменений, касающийся различных сфер жизни граждан. Нововведения коснутся выплаты пособий, цифровой маркировки товаров и начала туристического сезона в стране.

В предстоящем месяце жители России получат еще одну единовременную выплату, положенную семьям, воспитывающим ребенка возрастом до 16 лет. Его размер составит 10 тысяч рублей. Сумма будет начислена автоматически, без учета других мер социальной поддержки.

Кроме того, с 1 июля на все регионы страны начнет распространяться налоговый режим для самозанятых. Данный статус можно будет получить с 16 лет. Соответствующие меры помогут получить дополнительные налоговые льготы. Кроме того, чтобы не отвлекать ресурсы от развития дела на уплату налогов, самозанятым будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ.

С 1 июля также начнет работать внутренний туризм. Ранее отдых по многим направлениям был приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции. Первыми в российских регионах возобновили деятельность санатории, однако со следующего месяца к работе приступят обыкновенные гостиницы. Уже с 15 июля частично будет восстановлено международное авиасообщение.

Также расширится перечень товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке. С 1 июля данные правила будут распространяться на лекарственные препараты, обувь и табак. Эти правила уже давно действуют для сигарет и папирос.

В следующем месяце также ожидается индексация пенсий для пожилых граждан, которые стали опекунами или попечителями для несовершеннолетних. Ранее данная категория граждан получала вознаграждение, из-за чего их по закону приравнивали к числу работающих пенсионеров и отказывали в индексации.

С 1 июля у работников также появится возможность выбора формата электронной книжки. Сотрудники будут вправе сами решать, как работодатель будет вести документ — в электронной форме или же традиционной бумажной.

Напомним, в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. В частности, вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем.