Анфиса Чехова обнажилась по просьбе подписчиков

Москва, 26 июня. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала снимок в купальнике в ответ на просьбы подписчиков.

В эти дни Чехова отдыхает в Сочи и практически ежедневно радует поклонников новыми фотографиями и подробностями с черноморского побережья. Очередной пост она посвятила мужчинам, ответив на их «самые частые просьбы».

«Ну что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики», — написала телеведущая.

Пользователи Сети оценили фото по достоинству, в комментариях фигуру Чеховой похвалили не только подписчики мужского пола.

«Ну какая же фигура ладненькая. Хорошего отдыха», — пожелала pershina__nn.

«Идеальная, на мой взгляд, женственная фигура, пропорциональная грудь и бедра, талия на месте, не торчащий живот, очень красивая», — отметила andrushina_yulya.

«Вот это бедра. Так вот, оказывается, в чем твой секрет успеха», — прокомментировал f_a_n_t_a_z_e_r_.

«Тот момент, когда смотришь на фото, и вспоминаешь сериал из детства… «Спасатели Малибу», — поделилась ассоциациями annafen_1984.

Многие отметили, что Чехова сильно похудела и попросили ее поделиться секретами своей диеты.