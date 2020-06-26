Работающие на фрилансе матери-одиночки могут рассчитывать на соцподдержку

Санкт-Петербург, 26 июня. Матери-одиночки, которые работают из дома на фрилансе, могут вполне рассчитывать на получение ежемесячных выплат, установленных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Она отметила, что если у женщины есть документы, подтверждающие что ее семья является малоимущей, то ей полагается выплата. Размер ее может составить около 5,5 тысячи рублей. Для получения данной суммы необходимо зайти на сайт Госуслуг и написать соответствующее заявление, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Также в беседе с журналистами детский омбудсмен пояснила, что в соответствии с указами президента, все дети получат единовременные социальные выплаты в размере 3 тысяч рублей.

«Эта выплата производилась в апреле, мае и будет произведена в июне. Сложностей в ее оформлении нет никаких. В случае, если родитель уже обращался за такой выплатой, в июле она будет назначена автоматически», — сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин в 2021–2023 годах переведет в социальные фонды 2,9 трлн рублей сверх прогнозируемых ранее объемов помощи из казны. Об этом пишет газета «Известия».