Сестру Ким Кардашьян раскритиковали фанаты за обтягивающий топ

Лос-Анджелес, 26 июня. Сестра американской фотомодели и актрисы Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, оказалась раскритикована фанатами из-за несуразного наряда. Дорогой костюм от марки Charlotte Knowles оказался слишком узким и похожим на медицинский бандаж.

В своем Instagram-аккаунте Дженнер опубликовала stories в облегающем наряде. 22-летняя модель показала, что отдыхает вместе со своей подругой Ирис. На видео она также продемонстрировала короткий топ, оформленный в клетку. Стоимость его составляет около 475 фунтов стерлингов, то есть более 40 000 рублей. Звезда была одета в легинсы с таким же принтом, а ее волосы были собраны в пучок.

Тем не менее, многие фанаты раскритиковали Дженнер. Подписчики сравнили одежду звезды с послеоперационным бандажом. Кроме того, многим не пришлась по душе талия модели, другие заметили множество аномалий в ее внешности.

«Сколько пластических операций сделала Кайли?» — задались вопросом подписчики.

Напомним, ранее американская модель Ким Кардашьян прорекламировала новую линейку косметики, нарядившись в латексные лосины и короткий топ. Фотография 39-летней Кардашьян вызвала большой интерес у ее пораженных подписчиков.