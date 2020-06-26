Асмус разозлила поклонников постом о разводе с Харламовым

Москва, 26 июня. Актриса Кристина Асмус опубликовала пост, в котором объяснила, является ли фейком новость о ее разводе с шоуменом Гариком Харламовым.

По словам артистки, развод с Харламовым — чистая правда, а фейком как раз являются сообщения, появившиеся после и касающиеся якобы участия пары в шоу Comment Out. Асус подчеркнула, что лично приняла решение расстаться с мужем после долгих размышлений на эту тему.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги», — сообщила она в своем Instagram.

Подписчики Асмус неоднозначно отреагировали на ее признание. Многие разозлились, поскольку рассчитывали на счастливый исход в отношениях супругов.

«Еще не развелась, а уже ноги раздвигаешь. Дождись развода официального», — прокомментировал anton_lebedev.

«Раздвинутые ноги, ничего нового», — написал про фото Асмус venia130.

«Очень жаль. Эх, думала, появилась надежда, что вы вместе. У меня тоже сейчас непростой период, узнала недавно, что у мужа любовница», — пожаловалась на жизнь cvetakodr.

«Непара! Надо было раньше думать, за кого выходишь! Ну или проверить отношения», — выразил негодование kirill.chugunov.

Напомним, ранее ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что Асмус и Харламов получили в рамках шоу «наказание» и должны были объявить о своем разводе. Сообщение супруги подтвердил и Гарик, который написал, что никакого шоу на YouTube не выйдет, и тогда все убедятся, что их расставание — реальное.