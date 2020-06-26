Автоэксперт оценил нововведения для российских водителей

Москва, 26 июня. Новые правила для автолюбителей, которые вступят в силу с 1 июля, логичны и полезны. Такое мнение высказал автоэксперт Алексей Хресин отметив, в частности, ограничения, касающиеся тюнинга машины.

Со следующего месяца в России начнут действовать правила легализации изменений в конструкции автомобиля. Водителям придется предоставлять свое тюнингованное авто в специальную лабораторию, в том случае, если они захотели прикрепить фаркоп, установить газовое оборудование, экспедиционные багажники или другие элементы тюнинга.

По мнению Хресина, усложнение процедуры согласования конструкционных изменений автомобиля пойдет на пользу и обеспечит дополнительную безопасность на дорогах.

«Насколько я помню, в текущем варианте обследование проводило НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. — Прим. ФАН). Осмотр по фотографиям — как гинекология по телефону. Есть ГОСТы, радиусы округления бамперов, нужно смотреть, как все прикручено. В НАМИ народ возил машины и получал заключения, так что все осталось по-прежнему, только производиться это будет в ГИБДД», — приводит слова автоэксперта iReactor.

Также было отмечено, что сегодня провести данную процедуру в Москве легче, чем в области. Однако нововведения должны изменить эту ситуацию.

Напомним, с начала месяца в России также начнут действовать более жесткие нормы импорта машин с правым рулем. Вступит в силу запрет на ввоз праворульной строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, тягачей, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.