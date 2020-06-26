Варнава привела в восторг поклонников образом «роковой русалки»

Москва, 26 июня. Телеведущая и звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава предстала в образе «роковой русалки», сорвав комплименты поклонников.

В своем Instagram Варнава опубликовала серию снимков, на которых предстала в новом образе. На телеведущей было платье крупной вязки нежного цвета «кофе с молоком», облегающее фигуру и подчеркивающее привлекательные формы. Несмотря на то, что наряд был довольно откровенным, образ девушки не выглядел вульгарно, скорее намекая на то, что скрывается под одеждой, а не выставляя все напоказ.

Подписчики оценили внешний вид Екатерины, оставив целую серию восхищенных комментариев. Правда, некоторые пытались шутить, что Варнава вырядилась в рыболовную сеть, представ в виде «роковой русалки», а кто-то сравнил вязаное платье с макраме.

«Это нечто! Именно так выглядит дорогая женщина (во всех хороших смыслах)», — отметила kozachok920.

«О, Катюша на рыбалку собралась! Сетей навешала», — пошутила eda_dlya_yma.

«Екатерина, спасибо Вам огромное за идеал, к которому каждый должен стремиться», — поблагодарила najordochke.

«Ты в макраме безумной красоты», — написал oleksandrkhmelnytskyy.

Добавим, что 35-летняя телеведущая не ответила ни на один из комментариев, в то время как ее «русалочья» серия фотографий за сутки набрала более 130 тысяч лайков.