Виктория Боня показала упражнение для упругих ягодиц

Москва, 26 июня. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась с подписчиками эффективным упражнением для упругих ягодиц.
В своем Instagram девушка опубликовала видео, снятое во время тренировки в спортивном зале. Она предложила подписчикам «задать жару» своим ягодицам. Упражнение выполняется со штангой, которая в «третьем сете» весит 70 килограммов.
«Важно отметить, что носочки нужно приподнять, чтобы упор ноги шел на пятку. Это третий сет с весом 70 кг по 15 раз в каждом сете. Первый сет мы делаем для разогрева 30 кг по 20 раз. Сегодня я чувствую, что была вчера в зале», — написала она.
Видео набрало более 270 тысяч просмотров менее чем за сутки. Подписчики поблагодарили Боню за советы, но многие выразили сомнение, что смогут «работать» с таким солидным весом.
«Мне кажется, слишком большой вес. Зачем убивать поясницу. Физиологически не предусмотрено, что женщина будет толкать такой вес. Главное чувствовать мышцы. Можно и с небольшим весом накачать попу», — отметила gera94gera.
«Неправильно делаете это упражнение. С таким весом это просто опасно», — предупредила yakobisociopat_new.
«Вот это Боня силач! Остается только порадоваться за ее физическую подготовку и здоровье», — констатировала oslivkina.
Звезда «Дома-2» ответила, что с таким весом ей упражняться вполне комфортно.
«Я работаю не один год и постепенно увеличиваю вес и нагрузку. Вы так говорите, будто я в первый раз в жизни в зале», — прокомментировала Виктория.