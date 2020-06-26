Виктория Боня показала упражнение для упругих ягодиц

Москва, 26 июня. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» поделилась с подписчиками эффективным упражнением для упругих ягодиц.

В своем Instagram девушка опубликовала видео, снятое во время тренировки в спортивном зале. Она предложила подписчикам «задать жару» своим ягодицам. Упражнение выполняется со штангой, которая в «третьем сете» весит 70 килограммов.

«Важно отметить, что носочки нужно приподнять, чтобы упор ноги шел на пятку. Это третий сет с весом 70 кг по 15 раз в каждом сете. Первый сет мы делаем для разогрева 30 кг по 20 раз. Сегодня я чувствую, что была вчера в зале», — написала она.

Видео набрало более 270 тысяч просмотров менее чем за сутки. Подписчики поблагодарили Боню за советы, но многие выразили сомнение, что смогут «работать» с таким солидным весом.

«Мне кажется, слишком большой вес. Зачем убивать поясницу. Физиологически не предусмотрено, что женщина будет толкать такой вес. Главное чувствовать мышцы. Можно и с небольшим весом накачать попу», — отметила gera94gera.

«Неправильно делаете это упражнение. С таким весом это просто опасно», — предупредила yakobisociopat_new.

«Вот это Боня силач! Остается только порадоваться за ее физическую подготовку и здоровье», — констатировала oslivkina.

Звезда «Дома-2» ответила, что с таким весом ей упражняться вполне комфортно.