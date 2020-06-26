Российские ученые нашли эффективное средство от коронавируса за 8 рублей

Москва, 26 июня. Российским ученым удалось выяснить, что водный раствор красителя метиленовый синий, который обычно применяется как противовирусное средство и для окраски хлопка, способен помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом стоимость одной дозы лекарства не превышает 8 рублей. Об этом рассказал профессор Института общей физики РАН Виктор Лощенов.

Данный растров усиливает свою активность после воздействия специального красного цвета. Обычно лекарство применяется при отравлении угарным газом, метгемоглобинемии, септическом шоке, малярии, инфекциях мочеполовой системы. Тем не менее, недавно российским ученым удалось рассчитать эффективную и безопасную для пациентов дозу, способную побороть коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

Пациенты получали раствор красителя метиленовый синий в виде ингаляции или разведенным в стакане с водой. После процедуры больным облучали области носа, глотки или легких. Вскоре у инфицированных восстанавливалось обоняние, улучшалось общее самочувствие.

Отмечается, что раствор также останавливал процесс разрушения легочной ткани на поздних стадиях болезни. Как отмечает Лощенов, в настоящее время результаты исследования пока не проверялись сторонними независимыми экспертами, поэтому к эффективности данного метода лечения необходимо подходить осторожно.

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