Ивлеевой пришлось оправдываться за хвастовство роскошной жизнью

Москва, 26 июня. Телеведущей Насти Ивлеевой пришлось оправдываться за свою роскошную жизнь, которую она все чаще и чаще демонстрирует в своем блоге в Instagram.

В сторис Ивлеева продемонстрировала своим подписчикам поездку на шикарной машине с супругом рэпером Элджеем, попутно похваставшись винтажной сумочкой и дизайном ногтей. Однако подписчики вместо привычных для блогера хвалебных отзывов обвинили Ивлееву в жизни напоказ, передает Пятый канал.

За свое поведение телеведущей пришлось объясняться в сторис. Она напомнила, что «познакомилась» с фолловерами, когда ей было еще только 24 года, сейчас же ей уже 29.

«Во-первых, я взрослею, время идет. Конечно, мои интересы меняются. И любая бабонька меня поймет, у которой появляется новое красивое платье. Что мы хотим первым делом сделать? Пойти и [повыпендриваться] перед подружками. А мои подруги где? Правильно — в Instagram. Это нормальная практика. Главное, чтобы была мотивация развиваться», — заявила звезда «Орла и решки».

Двумя неделями ранее Ивлеева оказалась в центре скандала, сев за руль после употребления алкоголя. Телеведущая отметила свой новый рекорд: в Instagram на нее подписались 17 млн человек. Звезда организовала масштабную вечеринку, а после отправилась за рулем домой, продолжая вести трансляцию из автомобиля. Подписчики осудили блогера за правонарушение, и Ивлеева решила их успокоить, записав видеообращение, в котором заявила, что выпила лишь один бокал шампанского.

Позднее лидер проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» призвал лишить блогера водительских прав за вождение в пьяном виде.