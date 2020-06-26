Пушков ответил на украинскую ноту протеста из-за парада Победы

Москва, 26 июня. К эскалации напряженности между Россией и Украиной приводит не проведение парадов Победы в Крыму и на Донбассе, а обстрелы ДНР. Такое мнение в своем Twitter высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В четверг Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением парадов в Крыму. Кроме того, украинские дипломаты указали на недовольство организацией праздничных мероприятий в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто Парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Странно, что беспокоится: Киев вообще против развития отношений, у Украины даже посла в Москве нет. А к эскалации приводят обстрелы Донбасса — не парады», — заявил Пушков.

Напомним, ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова заявила, что нота протеста, направленная в адрес России, очередной раз демонстрирует, как Украина пытается переписать собственную историю.

Она также обратила внимание на то, что Украина уже лишила своих граждан права на заслуженное празднование Дня Победы, отказавшись от проведения «так называемых парадов».