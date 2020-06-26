Зеленский заявил, что «поражен» масштабами наводнения на западе Украины

Киев, 26 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражен масштабами наводнения в западных районах страны.

Накануне стало известно, что правительство Украины выделило около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения на западе страны. Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область с рабочим визитом, в пятницу он планирует провести там совещание по вопросам восстановления инфраструктуры и жилья в пострадавших районах.

«Поражает масштаб трагедии, то, что мы видели с вертолета, и здесь видим, общаясь с людьми. Видим, что затоплен регион, разрушено более восьми тысяч зданий, затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли, а это их жизнь и питание, разрушены дороги, дамбы, несколько мостов», — рассказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что все автотрассы государственного значения уже восстановлены.

«Люди поражены масштабной работой наших служб, это правда. Я хотел это увидеть, услышать от людей и действительно это подтверждаю. Думаю, что полностью нормальная жизнь в ближайшие дни будет восстановлена», — заявил он.

В понедельник МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из разгулявшейся в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны непогоды. Обрушившиеся на западные украинские регионы осадки затронули также Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. По предварительным данным, во время наводнения погибли три человека, еще один числится пропавшим без вести. МИД Украины обратился в ЕС и НАТО с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий. Между тем, к наводнению могла привести массовая незаконная вырубка лесов в Ивано-Франковской области, по данному факту прокуратура региона возбудила уголовное дело.