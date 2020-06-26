Китайские аналитики предрекают США судьбу СССР

Вашингтон, 26 июня. США могут повторить судьбу Советского Союза уже в ближайшее время. К такому вводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

«Через 30 лет после распада Советского Союза может настать очередь США. Американская экономика демонстрирует признаки рецессии, а масштабные беспорядки против расовой дискриминации могут перерасти в нечто большее», — приводит «ПолитРоссия» перевод китайского издания.

Эксперты отмечают, что, по самым скромным подсчетам, экономика США к концу года покажет падение более чем на 6%. Быстрого выхода из кризиса не ожидается, страну ждет затяжная рецессия. В дополнение в финансовому кризису страну охватили погромы и беспорядки.

«Группа людей в центре Сиэтла взяла под свой контроль несколько кварталов и объявила о независимости этой территории. Многие полагают, что раскол США – вопрос решенный, в стране продолжат образовываться новые автономии. Возможно, это затронет целые штаты», — не исключают аналитики Sohu.

Чтобы подавить протесты, американским властям, возможно, придется пойти на крайние меры. В преддверии выборов президента все это приведет к обострению ситуации.

«Некоторые действия американских властей США не разрешают, а усложняют ситуацию. Соединенные Штаты действительно могут распасться так же, как и Советский Союз в свое время», — резюмировали авторы Sohu.

Отметим, что это не первый подобный прогноз. Норвежский социолог Йохан Галтунг, прославившийся как человек, предсказавший распад СССР, много лет назад предвидел и крах США в 2020 году. Доверие социолог вызывает хотя бы по одной причине: в свое время он предсказал распад СССР, события на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и даже теракты 11 сентября.

Массовые беспорядки в США продолжаются уже несколько недель. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские при задержании повалили его на землю, а один из правоохранителей надавил коленом ему на шею. Несмотря на слова мужчины о том, что ему трудно дышать, полицейский продолжал его удерживать. Флойд умер в реанимации. В официальном заключении судебно-медицинской экспертизы способ смерти Флойда квалифицируется как «убийство».