Трамп заявил, что легче поладить с Россией и КНР, чем с демократами

Вашингтон, 26 июня. С Россией, Китаем и КНДР договориться легче, чем с демократами. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время своего выступления на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

По словам президента США, один его друг спросил у него, с какой нацией сложнее всего иметь дело — Россией, Китаем или Северной Кореей.

Я сказал: «Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США», — приводит слова Трампа РИА Новости.

По его мнению, с демократами в США ему иметь дело сложнее, поскольку они «гораздо менее разумны и немного сумасшедшие». Кроме того, глава Белого дома отметил, что представители данной партии никогда не хотят выделять деньги на финансирование армии.

Напомним, ранее Трамп призывал своих подчиненных уменьшить публичную критику в адрес России. Такое мнение высказал бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Об этом сообщает издание «Известия».

Болтон также отметил, что многие члены Республиканской партии выражали недовольство недостаточной жесткостью Трампа в отношении России.