Япония назвала «неприемлемыми» геологические исследования РФ в Охотском море

Токио, 26 июня. Правительство Японии выразило недовольство геологическими исследованиями России в Охотском море.

По данным агентства Kyodo, Япония еще 17 июня назвала геологические изыскания, проводимые Россией неподалеку от южной части Курильской гряды, «неприемлемыми», поскольку они якобы проводятся в том числе на территории, которую Токио считает своей исключительной экономической зоной.

В российском посольстве в Японии подтвердили переданную агентством информацию.

«Получили сигнал от японской стороны, что, по информации Токио, маршрут следования российского исследовательского судна проходит через эксклюзивную экономическую зону Японии. О факте обращения доложено в Москву», — передает ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве добавили, что не усматривают каких-либо проблем в связи с проводимыми российскими учеными исследованиями, поскольку территория Южных Курил находится под суверенитетом РФ на законных основаниях. Об этом дипломаты уведомили японских партнеров.

Проблема принадлежности островов в южной части Курильской гряды остается основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй Мировой войны, после которой острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и более мелкие необитаемые острова были включены в состав СССР. Япония называет их «северными территориями», но Москва неоднократно указывала, что российский суверенитет над островами имеет международно-правовые основания и не подлежит сомнению.