Порошенко увидел «уникальный шанс» для возвращения Крыма

Киев, 26 июня. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что у Киева появился «уникальный шанс» вернуть Крым.

В эфире радиостанции «Тризуб» Порошенко выразил мнение, что в условиях падения цен на нефть и «глубокого кризиса» в России Украина может укрепить международную солидарность и «заставить» Россию «уйти из Крыма», так как она якобы не способна финансировать полуостров.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Москва неоднократно подчеркивала, что процесс воссоединения прошел в полном соответствии с международным законодательством и уставом ООН.

Однако Украина продолжается считать Крым собственной «аннексированной» территорией. Украинские политики периодически озвучивают планы по «возврату» полуострова. В частности, в минувший понедельник экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма. Первая из них состоит в том, что «для каждого украинца возвращение Крыма должно стать национальной идеей». Вторая — четкая стратегия, как сделать полуостров «проблемой для России».

Незадолго до этого действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что перед Киевом стоят три задачи для «возвращения» Крыма. По его словам, Украина должна удерживать вопрос о полуострове на повестке дня, чтобы он не забывался, обеспечивать эффективность санкций против России, а также использовать дополнительные инструменты международного давления на Москву.