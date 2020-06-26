Минздрав вновь отложил изменение медосвидетельствования для водителей

Москва, 26 июня. Минздрав РФ отложит до 1 января 2021 года введение тестирования на алкоголь и наркотики в моче и крови при медосвидетельствовании водителей, сообщается в проекте приказа ведомства. Документ был опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

Изменения в процедуру медосвидетельствования переносятся с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Приказ вступает в силу с 30 июня.

Вступление в силу разработанных Минздравом РФ поправок переносится уже во второй раз. Летом прошлого года ведомство объявило, что подготовило изменения в правила прохождения медосвидетельствования для водителей. Поправки предполагали, что с 22 ноября автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем.

За несколько дней до предполагаемого вступления в силу поправок в российских наркодиспансерах выстроились огромные очереди. Водители опасались, что в связи с введением новых требований стоимость водительской справки может вырасти в пять и более раз.

В ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он жестко раскритиковал процедуру реализации приказа Минздрава. При этом глава государства подчеркнул, что нововведения не должны приводить к резкому росту стоимости справок. Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа.

Позднее стало известно, что поправки вступят в силу с 1 июля наряду с другими нововведениями для российских водителей.