Жителей Центральной России предупредили о сильном похолодании

Москва, 26 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с понедельника в европейской части России ожидается сильное похолодание.

По словам Вильфанда, в Москве и Московской области температура на следующей неделе понизится сразу на 10 градусов по сравнению с жаркой субботой. Практически на всей территории Центральной России термометры будут показывать на два-четыре градуса ниже характерной для середины лета климатической нормы.

«Во второй половине дня в воскресенье начнет ощущаться приближение холодного фронта. Погода станет облачной. С понедельника практически только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах температура будет около и чуть выше нормы», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

После резкого понижения температуры в воскресенье, отметил он, во вторник и среду похолодание будет еще более интенсивным. При этом на почве заморозков не ожидается, ветер будет слабым, возможны кратковременные осадки.

Между тем конец июня подарит россиянам несколько по-настоящему жарких летних дней. По прогнозам Гидрометцентра, в пятницу в Москве ожидается до 29 градусов тепла, в субботу воздух прогреется до +30… +32 градусов, небо будет солнечным, осадков не ожидается.

В Петербурге в пятницу и субботу термометры покажут 27 градусов тепла, ночи также будут теплыми — в районе +18 градусов. В начале следующей недели в Северной столице пройдут дожди, атмосферное давление понизится, в ночные часы в понедельник и вторник ожидается +13… +15 градусов.