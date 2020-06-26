В США считают, что «ухаживание» за Россией не вернет Японии Курилы

Москва, 26 июня. Американское издание The American Interest оценило шансы Японии вернуть Курильские острова путем «заигрывания» с Россией.

В статье под названием «Ложные надежды Японии на ухаживание за Россией» автор напоминает, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны два государства все еще не подписали мирный договор из-за территориального спора вокруг островов Курильской гряды. Премьер Японии Синдзо Абэ, отмечает издание, сделал разрешение этого спора одним из своих главных внешнеполитических приоритетов, и только пандемия коронавируса помешала ему приехать в Москву на празднование Дня Победы (ранее запланированное на 9 мая). Но даже такие «ухаживания», говорится в статье, оставляют Токио мало надежд.

«Усилия Японии, вероятно, были обречены с самого начала. поскольку у Токио, похоже, мало рычагов воздействия на Россию», — пишет автор.

В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, прекращающую состояние войны между ними, но не смогли достичь соглашения спорным территориям. По мере того, как Токио и Вашингтон сближались, переговоры с Москвой на фоне холодной войны становились все более трудными. При президенте Борисе Ельцине Россия предприняло шаги по заключению мирного договора, но они так и не были окончательно согласованы. Когда президентом стал Владимир Путин, Кремль изменил свою общую позицию — даже говоря о необходимости заключения российско-японского мирного договора власти РФ настаивали, что острова принадлежат России. Когда в 2012 году пост премьера Японии занял Абэ, он сосредоточился на дипломатии и предоставлении России экономических стимулов, преследуя все ту же цель — вернуть острова.

«С 2013 года Абэ и Путин встречались более двух десятков раз, обычно один на один, в присутствии только переводчика. Однако на сегодняшний день усилия Абэ не принесли никаких результатов», — отмечает издание.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые шаги по заключению мирного договора с Японией должны опираться на декларацию 1956 года, четко закрепляющую суверенитет России над Курильскими островами. Одним из «проблемных» моментов, мешающих дальнейшему урегулированию, издание назвало возможное размещение на территории Японии американской системы ПРО Aegis Ashore.

Напомним, накануне стало известно, что японская сторона аннулировала план по развертыванию у себя американских противоракетных комплексов.