Роботов для эвакуации раненых с поля боя создадут для Минобороны РФ

Москва, 26 июня. Минобороны РФ заказало разработку роботов, предназначенных для эвакуации раненых бойцов с поля боя. Информация об этом содержится на сайте госзакупок. В документе сообщается, что Минобороны «извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных носителях» (шифр «Эвакуация-Р»)», передает ТАСС.

Сумма контракта составляет почти 250 млн рублей, работы должны быть завершены до 10 ноября 2022 года. Деньги будут выделяться поэтапно: в 2020 году — 85 млн рублей, в 2021 году — 127 млн рублей, в 2022 году — около 38 млн рублей. Конкурс завершится в августе этого года.

Информация о предполагаемых разработках медицинского робота для Минобороны появилась в СМИ еще в 2016 году. Тогда сообщалось, что исследователи должны найти технические решения для создания медицинских эвакуационных платформ.

Предполагается, что «Эвакуация-Р» будет самостоятельно определять нахождение раненых на поле боя и вывозить их. Кроме того, роботизированный комплекс должен передвигаться по разным типам местности, включая лестницы, и преодолевать препятствия.