Журналисты Sohu предупредили Китай об опасности перехода на украинские двигатели

Пекин, 26 июня. Власти КНР могут оказаться в затруднительной ситуации, если попытаются заменить российские авиадвигатели на самолетах Xian Y-20 украинскими аналогами. Об этом заявили журналисты китайского издания Sohu.

Уточняется, что некоторое время назад стало известно, что Пекин испытывает проблемы с двигателями для данного типа транспортных самолетов. Дело в том, что разработка китайского аналога продвигается медленно. Инженеры испытывают сложности с доведением моторов до ума. Поэтому сегодня при построении Xian Y-20 используются российские двигатели Д-30КП-2. Совсем недавно власти Китая закупили крупную партию данных силовых агрегатов.

Однако в настоящее время Пекин также рассматривает возможность эксплуатации украинского двигателя ДТ-18Т. По мнению аналитиков, это может быть весьма сомнительной идеей. Дело в том, что вероятность получения такого мотора не высока. Кроме того, потребуется внести значительные изменения в конструкцию самолета, а на это уйдет достаточно много времени, пишет «ПолитРоссия».

Напомним, ранее военные эксперты высоко оценили технологичность российского истребителя пятого поколения Су-57. Специалисты, изучив беспилотный режим российских истребителей, пришли к выводу, что пока американские военные самолеты рушатся, в России продолжают активно изучать и готовить применение таких технологий.