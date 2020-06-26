Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери, пишут СМИ

Москва, 26 июня. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов якобы перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери.

По словам Пашаева, артисту стало плохо в ночь на четверг, 25 июня. Именно поэтому он якобы не стал просить следователя отпустить его на кладбище — именно в этот день была годовщина смерти его матери.

Источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщает, что скорую Ефремову не вызывали, что ставит под сомнения слова адвоката, который, по всей видимости, просто ищет пиара и сочувствия для своего подзащитного. В данный момент корреспондент ФАН пытается связаться с Пашаевым с целью уточнения информации.

Ранее супруга актера и его адвокат обсуждали возможность обращения с ходатайством к следователю, чтобы он разрешил Ефремову, находящему под домашним арестом, съездить на могилу матери. Артист отказался это сделать, заявив, что не покинет квартиру. Пашаев утверждает, что Ефремов находится в подавленном состоянии и склонен к самобичеванию, поскольку «переживает» из-за смертельного ДТП.

На днях дочь Ефремова Анна Мария раскритиковала адвоката, распространившего информацию о намерении артиста усыновить детей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. Девушка обвинила защитника в некомпетентности. Тот ответил, что под «усыновлением» подразумевалось некое «покровительство», а не юридический акт.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Решением Таганского суда Москвы он помещен под домашний арест до 9 августа.

Отметим, представители общественности требуют для Ефремова не только справедливого и сурового наказания, но и лишения звания «Заслуженный артист». В частности, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян призвал «не спускать на тормозах» уголовное дело в отношении актера.