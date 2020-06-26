Credit Suisse прокомментировал сообщения о швейцарских счетах сына Лукашенко

Женева, 26 июня. Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с Виктором Лукашенко, а появившийся в Сети снимок документа является фейком, заявил официальный представитель финансовой организации.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор владеет тайными счетами. Был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко, занимающего должность советника президента по нацбезопасности.

«Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии», — сообщил РИА Новости представитель банка.

Сам Лукашенко заявил, что данные о 840 млн долларов якобы на счету его сына являются «жутким фейком».

Ранее Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа». Позднее пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, передавал RT. Представитель Кремля подчеркнул, что Минск не предоставил никаких доказательств якобы вмешательства России в выборы. По его словам, это заставляет задуматься, «насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения».