В Москве за сутки скончались 25 пациентов с коронавирусом

Москва, 25 июня. За минувшие сутки в Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб.

«В Москве скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении оперштаба.

В общей сложности, в столице зафиксировано 3 694 летальных случаев. Днем ранее сообщалось о 12 смертях пациентов.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю количество выявляемых в городе случаев COVID-19 снизилось на 37%. Очень важным показателем также является то, что за неделю на 21% снизилось число больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, передавал RT.

Градоначальник добавил, что власти займутся рассмотрением возможности проведения массовых мероприятий не раньше июля. Собянин подчеркнул, что уже сегодня горожанами заполнены, парки, скверы, рестораны и кафе, которые возобновили свою работу после очередного этапа ослабления ограничительных мер по коронавирусу.

С 23 июня в Москве вступил в силу третий этап смягчения ограничений. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.

По данным на 25 июня, в России выявлено 613 994 случаев заражения COVID-19, 375 164 пациентов выздоровели, 8 605 человек скончались.