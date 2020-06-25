Российских автолюбителей с 1 июля ждет масса нововведений

Москва, 25 июня. С 1 июля в России вступит в силу целый ряд нововведений для водителей. В частности, вступят в силу более жесткие нормы импорта машин с правым рулем.

С июля начнет действовать запрет на ввоз праворульной строительной спецтехники, экскаваторов, самосвалов, тягачей, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов. Также россиянам запретят ввозить технику с правым рулем категорий М2 и М3.

Автомобили, которые были ввезены и растаможены до вступления в силу нового технического регламента, можно эксплуатировать без ограничений в прежнем режиме. Легковые автомобили относятся к категории М1 и пока что не попадают под запрет. Однако процедура их ввоза и растаможки значительно усложнится.

Владельцам праворульных авто для получения ПТС и дальнейшей постановки на учет в ГИБДД нужно будет получить еще и технический сертификат на соответствие конструкции транспортного средства требованиям по безопасности. Эти сертификаты будут выдавать специализированные лаборатории.

С 1 июля вступят в силу новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. Водителям придется предоставлять свое тюнингованное авто в специальную лабораторию, если они захотели прикрепить фаркоп, установить газовое оборудование, оснастить автомобиль экспедиционными багажниками или силовыми бамперами, модернизировать салон, а так же провести иной тюнинг. Ранее часть фирм выдавала заключение по присланным фотографиям. На ужесточении требования настаивала Госавтоинспекция.

Инвалиды третьей группы будут иметь право на бесплатную проковку. Реализовать это право смогут инвалиды, ограниченные в способности к самостоятельному передвижению. С 1 июля машины инвалидов будут регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, откуда после данные будут переданы администраторам парковок в регионах. Таким образом, они смогут парковаться в любом городе без опасений получить штраф.

Также с первого дня июля в России изменяется порядок прохождения обязательного медосвидетельствования. Некоторым придется сдавать дополнительные анализы в том случае, если нарколог посчитает, что у водителя есть признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Напомним, летом прошлого года Минздрав подготовил изменения в правила прохождения медосвидетельствования для водителей. Поправки предполагали, что с 22 ноября автомобилисты будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем. За несколько дней до предполагаемых изменений в российских наркодиспансерах выстроились огромные очереди. Водители опасались, что в связи с введением новых требований стоимость водительской справки может вырасти в пять и более раз.

После критики со стороны президента РФ Владимира Путина Минздрав 21 ноября 2019 года решил отложить вступление в силу приказа, передавал RT.