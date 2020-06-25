Психиатр объяснила, как не нарваться на маньяков на сайте знакомств

Москва, 25 июня. Психиатр, судебно-психиатрический эксперт и сексолог Анна Амбарцумян рассказала, каких опасностей следует избегать при переписке с незнакомцами на сайтах знакомств.

Специалист советует обращать пристальное внимание на анкету мужчины. В частности, девушку должно насторожить, если «он слишком много подчеркивает собственное величие».

«Большой объем анкеты означает, что он слишком сильно над ней старался, а старался, вероятнее всего, для того что бы произвести впечатление на свою потенциальную жертву», — пояснила психиатр в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, если фотография сделана со слишком близкого расстояния, за ней может скрываться «маньяк-тихушник».

Обращать внимание стоит и на этикет личной переписки. Если мужчина заваливает девушку тонной сообщений с рассказами о себе и кучей вопросов о собеседнице, это может говорить, что он «личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная».

При этом врач обращает внимание, что не всегда люди, отправляющие свои интимные снимки, являются маньяками. Чаще всего это жертвы насилия.

Она добавила, что женщин должно насторожить предложение мужчины встретиться в безлюдном месте: за городом, на даче, в лесу. Общение с таким кавалером лучше тут же прекратить.

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