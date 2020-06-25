Берлин готовит ответные меры на санкции США по «Северному потоку — 2»

Берлин, 25 июня. Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель готовит ответные меры на тот случай, если Вашингтон решит расширить действие санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2». По мнению Министерства экономики ФРГ, ограничительные меры США могут пагубно повлиять на местные предприятия.

О подготовке мер в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственный источник в Берлине. По его информации, правительство Германии разрабатывает план координационных действий с ЕС. Правительство Германии считает, что введение санкций США может затронуть деятельность европейских банков, компаний, госслужб и других организаций, связанных со строительством газопровода.

Напомним, в начале июня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкционных мер против российского проекта «Северный поток — 2». Они будут распространяться на компании, осуществляющие строительство газопровода, а также на организации, которые оказывают страховую, юридическую помощь или портовые услуги.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые страны ЕС выступают против реализации проекта. Германия и большая часть европейских государств поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.