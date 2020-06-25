Представитель ВОЗ заявил о вспышке коронавируса в Европе

Брюссель, 25 июня. Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в Европе. О росте уровня заболеваемости сообщил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он рассказал, что в 30 странах континента вновь обострилась ситуация за последние две недели. Клюге допустил, что в 11 государствах рост числа заболевших может привести к эпидемии, необходимо принять все меры уже сейчас, чтобы в будущем не было печальных последствий.

Представитель ВОЗ напомнил, что предупреждал о возможных вспышках заболеваемости после отмены ограничительных мер. В то же время он похвалил власти Испании, Польши и Германии за оперативную реакцию на рост числа заболевших.

По мнению Клюге, события весны вынудили европейцев более ответственно относиться к мерам безопасности, включая соблюдение социальной дистанции.

Добавим, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Темп прироста в сутки, в среднем, составляет 1,3%. В середине марта данный показатель только за семь дней был в районе 30%, 10 мая – около 7%.

Она также рассказала, что в процессе голосования соблюдаются меры предосторожности. В стране достаточно средств индивидуальной защиты.