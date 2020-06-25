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Врач дал советы, как правильно вытащить клеща

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Врач дал советы, как правильно вытащить клеща

Москва, 25 июня. Врач высшей категории Юрий Ярошенко объяснил правильный алгоритм действий при укусе клеща. Специалист подчеркивает, что насекомого нужно удалить как можно скорее.

В беседе с Пятым каналом Ярошенко напоминает, что при обнаружении на теле клеща его нужно как можно скорее удалить, поскольку патогенные микроорганизмы почти сразу проникают в организм со слюной насекомого. 

Для людей крайне опасны заболевания, которые передают паразиты: клещевой боррелиоз и вирусный энцефалит. Поэтому клеща нужно правильно удалить.

«Удалить клеща просто, если он находится в доступной зоне. Нужно обработать эту зону спиртом либо антисептиком, что есть под рукой. Бояться не надо, он не убьет ту инфекцию, которую нам придется искать в лаборатории. Потом на клеща надевается тоненькой ниткой удавка и вращательными движениями по часовой стрелке, немного подтягивая, аккуратно вынимаем», — рассказал врач.

Ярошенко уточнил, что нужно убедиться, что нитка надета как можно ниже, на хоботок, которым клещ впивается в тело. После извлечения, место укуса стоит обработать салфеткой со спиртом.

Клеща необходимо привезти в лабораторию. По итогам исследования врач назначит соответствующее лечение.

Врач дал советы, как правильно вытащить клеща

Ранее Роскачество опубликовало советы, которые помогут уберечься от клещей. Эксперты говорят, что снять клеща лучше в травмпункте, но можно и самостоятельно — пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами. Специалисты также напоминают, что не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские учреждения может быть проведена серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Удалить клещей с одежды можно посредством клейкой ленты. Насекомые не любят жару, они особенно активы после дождя — им нужны тепло и высокая влажность. Эксперты посоветовали надевать светлую одежду, на которой лучше видно насекомых. Использовать антиклещевые спреи или лосьоны.

Врач дал советы, как правильно вытащить клеща

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Источник: Пятый канал
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