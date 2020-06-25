Виктория Боня поделилась подробностями лечения тяжелой болезни бывшего супруга

Москва, 25 июня. Теледива Виктория Боня впервые откровенно рассказала о серьезном заболевании своего бывшего супруга Алекса Смерфита, у которого была диагностирована болезнь Лайма. В течение года родственники скрывали подробности болезни бизнесмена.

Лучшие врачи со всего мира долго не могли поставить точный диагност Смерфиту. Бизнесмен с каждым днем чувствовал себя все хуже. По словам Бони, за два года мужчина похудел до такой степени, что стал походить на скелет.

В итоге Смерфит определил природу своего заболевания самостоятельно, найдя ответ на мучивший врачей вопрос в Интернете. Сегодня благодаря соблюдению строгой диеты и ежедневной борьбы с болезнью состояние Алекса улучшилось. Оказалось, что заметное улучшение самочувствия наступило не только из-за строгих ограничений в рационе, но и благодаря участию Бони.

Виктория рассказала, что разработала для бывшего мужа специальный курс дыхательной гимнастики и духовных медитаций, которыми занималась вместе с ним. Духовные практики помогли значительно ускорить процесс его выздоровления.

Отмечается, что теледива уже давно и достаточно серьезно изучает различные медицинские практики. Полезными советами она регулярно делится со своими подписчиками в социальных сетях.