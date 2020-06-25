Минздрав РФ одобрил «Арепливир» для лечения COVID-19

Москва, 25 июня. Препарат для лечения COVID-19 «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед» одобрен Минздравом РФ. Об этом свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств.

«Торговое наименование лекарственного препарата — «Арепливир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в реестре.

Как уточняет Kp.ru, ранее в Минздраве одобрили первое отечественное лекарство от нового типа коронавируса «Авифавир» — препарат прямого действия, подавляющий размножение инфекции в человеческом организме.

Лекарство уже поступило в российские медучреждения, пациенты с COVID-19 смогут получить его совершенно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако приобрести препарат самостоятельно в свободной продаже не получится.

В начале месяца в министерстве здравоохранения зарегистрировали препарат «Левилимаб» с торговым наименованием Илсира, предназначенный для лечения осложнений коронавируса. Его произвела компания Biocad.

Он показан пациентам с тяжелым течением коронавируса, когда развивается цитокиновый шторм — воспалительная реакция на внедрение вируса, которая может привести к повреждению тканей и органов. Такие осложнения приводят к летальному исходу.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что первая промышленная партия вакцины от коронавируса в России будет получена будущей осенью.