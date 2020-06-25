В Сети появился новый трейлер Cyberpunk 2077

Варшава, 25 июня. Польская компания CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077, ролик появился на официальном аккаунте игры в YouTube.

Студия показала новый трейлер одной из самых ожидаемых игр текущего года в рамках мероприятии Night City Wire 25 июня. Разработчики предупредили, что трейлер основан исключительно на прологе игры и не содержит спойлеров. В конце видеоролика появился персонаж Киану Ривза.

Ролик раскрыл особенности механики Braindance, которая позволяет пережить события от лица другого персонажа.

Ожидается, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября на ПК, Stadia и консолях Xbox One и PS4. Разработчики напомнили, что обладатели Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и Xbox One получат бесплатную копию игры для консолей следующего поколения.

Ранее Sony провела презентацию, посвященную первым играм для приставки нового поколения PlayStation 5. Всю презентацию компания демонстрировала игры, которые будут доступны для PlayStation 5, а также показала саму приставку. Их будет две — с дисководом и без.

Презентация стартовала с представления улучшенной версии GTA V. Игра вышла в сентябре 2013 года для PlayStation 3, для пятого поколения она станет доступна в следующем году. Другие детали не сообщаются, кроме того что все владельцы новой консоли бесплатно получат GTA Online.