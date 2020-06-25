Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,22 млрд долларов

Нью-Йорк, 25 июня. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, который рассматривает иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США к компании Telegram Group Inc., обязал Telegram вернуть 1,22 млрд долларов покупателям цифровых токенов Gram и выплатить компенсацию в размере 18,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют документы из электронной базы суда.

«Ответчики несут солидарную ответственность за возмещение 1 224 000 000 долларов», — говорится в постановлении.

Около 1,19 млрд долларов из этой суммы выплатят в рамках договоренностей о расторжении контрактов с инвесторами.

Кроме того, Telegram и остальные ответчики по делу должны в течение трех лет уведомлять Комиссию о любых операциях по выпуску криптовалюты, но в то же время не обязаны получать от нее разрешение на указанные операции.

Также они должны выполнять требования американского законодательства, то есть регистрировать все операции по продаже ценных бумаг в профильной Комиссии США.

Ответчики в лице компаний Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. согласились на вынесение постановления «без признания или отрицания утверждений в обвинительном заключении». При этом они не оспаривают юрисдикцию нью-йоркского суда на разбирательство дела.

За истцами остается право начать новое судебное разбирательство, если будет установлено, что во время предыдущего процесса компания Telegram предоставляла заведомо ложную информацию.