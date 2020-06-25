Акулина Гречишница: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 26 июня

Акулина Гречишница — праздник народного календаря, отмечаемый 26 июня. Как следует из названия, в это время сеяли гречиху, кроме того, с этим праздником связано выражение «молоко от бешеной коровки». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Акулина Гречишница — праздник в честь святой Акилины (Акулины), память которой Русская православная церковь чтит 26 июня (13 июня по старому стилю). Другие названия праздника — Акулина-комарница и Акулина — задери хвосты.

Кто такая святая Акилина

Акилина Финикийская, которую на Руси называют Акулиной, — христианская мученица и святая III века. Она родилась в финикийском городе Библ (ныне Ливан) в 281 году в христианской семье. Акилине было всего десять лет, когда гонитель христиан император Диоклетиан отправил в те земли своего наместника Волусиана. В это время Акилина стала вести среди подруг духовные разговоры с осуждением язычества, разговоры подслушал раб и донес наместнику.

Акилину, которой едва исполнилось 12, подвергли пыткам, требуя, чтобы она отрекалась от учения Христова. Ничего не добившись, мучители отрубили девочке голову.

Традиции, обряды и приметы на Акулину Гречишницу

На Руси в этот день варили кашу из «отсталой» (предыдущего урожая) гречихи и угощали нищих. Те по традиции благодарили, желая, чтобы и новый урожай гречихи был не хуже.

«Уроди вам, Боже, гречи без счету! Без хлеба, да без каши — ни во что труды наши», — такой была присказка.

Также приговаривали:

«Гречневая каша — матушка наша, хлеб ржаной — отец родной».

Что касается времени посева гречихи, тут смотрели по погоде. Кроме того, в разных областях Руси время посева было разное. В средней полосе говорили:

«Сей гречиху, когда рожь хороша». «Сей гречиху за неделю до Акулин или через неделю после Акулин».

На юге Российской империи, где в это время гречиха уже цвела, срывали пучок этого растения, приносили в избу и ставили за иконы до будущего года, это считалось оберегом на здоровье, удачу и будущий урожай.

Гречиха считалась культурой капризной, поэтому лучше было не загадывать заранее, какой она уродится.

Говорили:

«Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».

Почему на Акулину не пили молоко

Праздник также носил название Акулина-комарница, или Акулина — задери хвосты. Дело в том, что в это время насекомые, особенно мошка, комары и оводы начинали сильно досаждать людям и животным. На Акулину говорили:

«Пойдешь лесом — комары взбесят».

Так продолжалось до середины июля, и все это время коровы нервничали, отбиваясь хвостами от полчищ кровососущих насекомых. Поэтому на Акулину молоко не пили, тем более, что молочное, как и мясное, запрещено во время Петрова поста, который продолжается в это время.

Молоко на Акулину, согласно суеверию, становилось горьким и даже ядовитым, «акульим». Его называли «молоком от бешеной коровки» и не давали в этот день даже детям и больным.

Что нельзя делать 26 июня

Помимо запрета на молоко, в это время действуют ограничения, связанные с Петровым постом. Как и в любой праздник, запрещены брань, ссоры, дурные мысли и неблаговидные поступки. Нельзя лениться, залеживаться в постели, а купаться на Акулину нужно с осторожностью.