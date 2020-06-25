Аллегрова шокировала фанатов фотографией с Бали

Москва, 25 июня. Певица Ирина Аллегрова напугала поклонников своей внешностью. Люди были шокированы ее видом на архивном фото 25-летней давности.

Стоит отметить, что исполнительницу считали одной из самых ярких и эффектных на российской сцене. Люди даже стали считать, что она так шикарно выглядит всегда. Однако, опубликованная фотография показала, какой еще может певица вне сцены.

Кадр, шокировавший поклонников, был сделан в середине 90-х годов на острове Бали. В женщине с короткими черными волосами, странном сарафане и без «пластики» едва ли можно узнать популярную певицу.

Комментаторы не удержались от едких замечаний в адрес Аллегровой.

«В лесу увидишь — грибы отдашь», «Не показывайте на ночь такое», «Без косметики — бабка-бабкой», — такую реакцию вызвало архивное фото.

Напомним, ранее врач-косметолог Марта Орлова рассказала о том, как певице удается молодо выглядеть в 68 лет. По ее мнению, исполнительница тщательно подбирает косметику, благодаря которой кожа остается подтянутой. Кроме того, светлые волосы и европейский типаж способствуют отличному внешнему виду Аллегровой.