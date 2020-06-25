Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

Москва, 25 июня. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария сообщила, что ее отец раскаивается в содеянном.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил», — написала она на своей странице в Instagram.

Комментировать ситуацию с ДТП, виновником которого стал ее отец, Анна Мария пока отказывается.

Она предупредила подписчиков, что в настоящее время аккаунт ее отца в Instagram закрыт. В связи с этим она просит быть бдительными, поскольку за Ефремова выдают себя вымогатели.

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Анна Мария также рассказала, что не имеет никакого отношения к паблику в соцсети «ВКонтакте» «Свободу Михаилу Ефремову» и, более того, осуждает его создателей.

«Если они будут просить вас перевести куда-то деньги или подписать петицию — гоните их в шею», — подчеркнула Анна Мария.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель, Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте актера, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину, передавал RT.

Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.

Многие общественные деятели считают, что Ефремов должен понести справедливое наказание за аварию, в результате которой погиб человек. Так, публицист Евгений Понасенков считает, что артиста нужно посадить в тюрьму.