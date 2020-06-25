Врач развеял миф о варикозе и рассказал, как избавиться от судорог

Москва, 25 июня. Флеболог Евгений Летуновский развенчал миф о варикозе, а также рассказал о том, как избавиться от судорог.

Медик подчеркнул, что купание в холодной воде может стать причиной судорог, однако это случается нечасто. Обратить внимание стоит, если ноги периодически сводит судорогой. В таком случае лучше сходить на УЗИ, ведь есть риск развития варикозной болезни.

Кроме того, причинами судорог могут быть позвоночная грыжа, дефицит калия или магния, сахарный диабет, рассеянный склероз.

Перетренированность может вызывать судороги у спортсменов. Возникнуть они могут и у тех, кто ведет сидячий образ жизни, а потом получает непривычную нагрузку. Во втором случае медик рекомендует обычную ходьбу во избежание дальнейших осложнений.

Врач подчеркнул, что не надо при варикозе надеяться на кремы и мази. Такие средства только убирают симптомы, но в лечении не помогут, как бы ни уверяли в рекламе.

Напомним, что ранее ученые рассказали, как будет выглядеть и чувствовать себя человек, который слишком много времени проводит за компьютерными играми. По их мнению, варикоз может стать распространенным заболеванием среди геймеров.