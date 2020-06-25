Дана Борисова поддержала цирки, защитив Запашных от травли

Санкт-Петербург, 25 июня. Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что очень любит цирки и не считает, что от них нужно отказаться, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В четверг в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир на тему «Тоталитарная демократия. Новые хунвейбины с либеральным окрасом». Эксперты поразмышляли на тему травли и буллинга инакомыслящих.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, выступая в онлайн-эфире заявил, что многие современные люди часто путают свободу со вседозволенностью. Он подчеркнул, что не раз сталкивался с неадекватными нападками зоозащитников. Артист до сих пор продолжает борьбу за свой цирк. Дана Борисова поддержала цирки и встала на защиту братьев Запашных, травля которых в социальных сетях продолжается.

«Категорически «за» цирки. Я обожаю цирки. Аскольд и Эдгард [Запашные] мне нравятся. Я была у них в цирке, там у нас есть общие знакомые. Я считаю, что идет манипуляция с целью заработать денюжку», — поделилась своим мнением Дана Борисова.

Также в рамках эфира Дана Борисова рассказала, как пристрастие к алкоголю оставило отпечаток на ее репутации.