Семья погибшего в ДТП с Ефремовым резко высказалась о предложении актера усыновить детей

Москва, 25 июня. Предложение Михаила Ефремова «усыновить» детей погибшего в ДТП Сергея Захарова звучит как оскорбление, заявил сын жертвы ДТП Валерий.

«Неужели кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?!» ― возмутился он.

По словам сына погибшего, заявления Ефремова «не укладываются в голове». Разговоры об «усыновлении» до суда выглядят как попытка смягчить к себе отношение.

Адвокат семьи Александр Добровинский отказался оценивать «моральный аспект» предложения Ефремова. Защитник отметил, что в данной ситуации не может быть и речи об усыновлении, учитывая требования закона.

Ранее адвокат Ефремова сообщил, что актер выразил желание помочь родственникам погибшего в ДТП по его вине Сергея Захарова и даже усыновить его детей. Он заявил, что прекратить уголовное дело в отношении актера невозможно. Защитник Ефремова назвал маловероятным, что артист сможет избежать тюрьмы.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.

Многие эксперты убеждены, что Ефремов должен отправиться в тюрьму, в частности, блогер Вадим Манукян в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.