Бывший муж Лолиты отказался платить за услуги ЖКХ

Москва, 25 июня. Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов прокомментировал поданный на него иск о неуплате счетов за коммунальные услуги. Ответчик считает, что сначала следует разобраться и изучить документы, а не делать очередной информационный вброс.

Напомним, адвокат певицы Сергей Жорин подал от ее имени иск, обвиняя Иванова в нежелании выписываться из квартиры своей подзащитной. Юрист подчеркнул, что ответчик там не проживает, неоднократно обещал выписаться, но слово не сдержал. Лолите Милявской приходится больше тратить на оплату услуг ЖКХ

Иванов подчеркнул, что юристу не мешает для начала получше вникнуть, ведь проблема связана с коммунальными счетами не за квартиру, а за офис. Ответчик заверил, что у него есть квитанции, подтверждающие оплату счетов за квартиру во время совместного проживания.

«Если адвокат хочет, чтобы мой представитель пришел в суд и показал все квитанции за те годы, которые я оплачивал коммунальные услуги— это не проблема. Главное, чтоб он опять не забрал заявление, как уже делал, когда хотел признать брак фиктивным», — рассказал Иванов.

Бывший муж отметил, что после восьми месяцев судебных разбирательств истцы отозвали заявление. Иванов потом съехал и отключил автоплатеж за услуги ЖКХ. Он прямо сказал, что теперь оплачивать должен тот, кто там живет по факту.

По его мнению, поданный иск свидетельствует о продолжении дела о фиктивном браке, которое не может выиграть вторая сторона. Данный факт становится причиной появления подобных вбросов, пишет Nation News.