Захарова рассказала, что МИД РФ сделает с нотой протеста Украины из-за парада в Крыму

Москва, 25 июня. Россия не получала оригинал ноты протеста от Украины в связи с парадом Победы в Крыму. После получения нота будет возвращена в Киев, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, решение о проведении любых мероприятий на его территории принимается исключительно российскими властями. Вопрос о принадлежности полуострова был окончательно закрыт самими крымчанами в ходе референдума и не подлежит обсуждению, подчеркнула дипломат.

«А что касается оригинала ноты протеста внешнеполитического ведомства Украины, то к нам пока оригинал не поступал. Он, как и предыдущие аналогичные ноты, будет возвращен украинской стороне сразу после получения. Еще раз хотела бы рекомендовать Киеву экономить на бумаге», — добавила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что россияне будут сами решать, каких героев чествовать и как отмечать праздники. Захарова назвала «беспредметными» претензии по поводу проведения парадов Победы в Донецке и Луганске.

«Россия не контролирует эти украинские регионы. Насколько известно, власти республик заблаговременно уведомляют Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине о предстоящих мероприятиях и перемещениях военной техники», — добавила Захарова.

Накануне, 24 июня, в российских городах, а также в Донецке и Луганске, состоялись парады Победы. Традиционно парад проводится 9 мая, однако в этом году мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с севастопольцами и показал кадры проведения парада Победы в городе воинской славы. Кроме того, ФАН опубликовал кадры парада Победы в Донецке.