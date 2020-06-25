Сосновский назвал заявления адвоката Ефремова об усыновлении «вбросом» ради свободы актера

Москва, 25 июня. Заявления адвоката Михаила Ефремова об усыновлении актером детей погибшего водителя Сергея Захарова являются попыткой увести психиатрическую экспертизу в направлении «неадекватности» артиста. В этом уверен политолог и журналист Александр Сосновский.

По его мнению, действия защитника Эльмана Пашаева направлены на смягчение наказания для его знаменитого подопечного.

«Следующим шагом может быть вброс о душевном нездоровье, потере им (Ефремовым. — Прим. ФАН) чувства реальности, состоянии легкого бреда. В итоге Ефремов может быть направлен на психиатрическое лечение, а через год «прийти в себя» и выйти в мир без болезни и срока», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее адвокат Ефремова сообщил, что актер может усыновить детей Захарова, «чтобы обеспечить им достойную жизнь». Однако позднее в комментарии телеканалу «360» он несколько уточнил смысл своего высказывания. Так, по словам юриста, артист готов позаботиться о наследниках погибшего водителя — «максимально помочь до конца своей жизни». При этом денежную компенсацию Пашаев не упоминал.

Дочь Ефремова Анна Мария недовольна работой защитника. Она с негодованием отреагировала на заявление Пашаева о детях Захарова, намекнув, что звездной семье чужие наследники ни к чему, а также вспомнила несколько скандалов, в которых фигурировал VIP-адвокат, пишет портал «Утро.ру».

Авария, которая произошла в центре Москвы по вине пьяного Ефремова, получила огромную огласку в обществе. Большинство считает, что знаменитый актер, который, как выяснилось, неоднократно попадался нетрезвым за рулем, должен понести наказание в соответствии с законом.