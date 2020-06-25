Боня посоветовала сломавшей нос Собчак «целовать потолок»

Москва, 25 июня. Телеведущая Виктория Боня выразила поддержку Ксении Собчак, которая накануне сломала нос. Знаменитость выложила в Instagram видео, в котором пригласила «светскую львицу» на специальный тренинг по подтяжке лица.

В ролике Боня говорит, что простила Собчак за давний конфликт и даже предложила ей помощь.

«Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос. Но мы не будем говорить про карму, речь сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим о красоте!» — отметила она.

Телезвезда пригласила свою обидчицу на вип-курс по омолаживанию лица. Пока же Собчак лежит с переломом, Боня посоветовала ей делать специальное упражнение.

«Пусть, пока лежит и целует потолок. Это тоже очень хорошее упражнение», — добавила блогер.

Ранее Собчак высмеяла конспирологические публикации Бони в соцсетях о происхождении коронавируса. По мнению «светской львицы», посты показывают низкий интеллектуальный уровень бывшей участницы «Дома-2».

Примечательно, что сама Собчак совсем недавно оказалась под шквалом критики. Пользователям соцсетей не понравилось сообщение, в котором она «шлет лучи поддержки Михаилу Ефремову», устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, передает RT.