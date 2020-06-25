Боня посоветовала сломавшей нос Собчак «целовать потолок»

Москва, 25 июня. Телеведущая Виктория Боня выразила поддержку Ксении Собчак, которая накануне сломала нос. Знаменитость выложила в Instagram видео, в котором пригласила «светскую львицу» на специальный тренинг по подтяжке лица.
В ролике Боня говорит, что простила Собчак за давний конфликт и даже предложила ей помощь.
«Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос. Но мы не будем говорить про карму, речь сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим о красоте!» — отметила она.
Телезвезда пригласила свою обидчицу на вип-курс по омолаживанию лица. Пока же Собчак лежит с переломом, Боня посоветовала ей делать специальное упражнение.
Нужно уметь прощать своих врагов и недругов. Согласны? Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос. Но мы не будем говорить про карму, речь сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим о красоте!!! Напишите ей, что я приглашаю ее на свой Вип курс и готова позаниматься с ней индивидуально)) Всех остальных жду в понедельник на первом занятии в режими онлайн прямого эфира и так же в этот раз есть ВИП курс, который будет проходить в приложении Zoom, где я буду видеть вас, а вы меня и вы получите личную консультацию. ВИП места ограничены, а на групповые занятия марафона ЛИЦО я жду абсолютно всех!!! Ссылка на регистрацию в шапке @victoriabonya ???? Домашнее задание для тех, кто уже зарегестрировался!!!!!!! Пробуйте стоять у стены на руках или на голове с поддержкой на руках. Это понадобится нам для достижения лучших результатов! Ждёте марафона?
«Пусть, пока лежит и целует потолок. Это тоже очень хорошее упражнение», — добавила блогер.
Ранее Собчак высмеяла конспирологические публикации Бони в соцсетях о происхождении коронавируса. По мнению «светской львицы», посты показывают низкий интеллектуальный уровень бывшей участницы «Дома-2».
Примечательно, что сама Собчак совсем недавно оказалась под шквалом критики. Пользователям соцсетей не понравилось сообщение, в котором она «шлет лучи поддержки Михаилу Ефремову», устроившему смертельное ДТП в центре Москвы, передает RT.