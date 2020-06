Боня посоветовала сломавшей нос Собчак «целовать потолок»

Нужно уметь прощать своих врагов и недругов. Согласны? Желаю Ксении скорейшего выздоровления, вот только что узнала, что она неудачно упала и сломала нос. Но мы не будем говорить про карму, речь сейчас не об этом. Давайте лучше поговорим о красоте!!! Напишите ей, что я приглашаю ее на свой Вип курс и готова позаниматься с ней индивидуально)) Всех остальных жду в понедельник на первом занятии в режими онлайн прямого эфира и так же в этот раз есть ВИП курс, который будет проходить в приложении Zoom, где я буду видеть вас, а вы меня и вы получите личную консультацию. ВИП места ограничены, а на групповые занятия марафона ЛИЦО я жду абсолютно всех!!! Ссылка на регистрацию в шапке @victoriabonya ???? Домашнее задание для тех, кто уже зарегестрировался!!!!!!! Пробуйте стоять у стены на руках или на голове с поддержкой на руках. Это понадобится нам для достижения лучших результатов! Ждёте марафона?

