Депутат Строкова назвала ноту Украины очередной попыткой переписать историю

Москва, 25 июня. Нота протеста, направленная в адрес России, очередной раз демонстрирует, как Украина пытается переписать собственную историю. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.

«Нота протеста, направленная в адрес России, очередной раз демонстрирует, как украинские власти пытаются переписать историю своего государства. Видимо, Украина выпустила из внимания своих собственных ветеранов, которых подобные высказывания могут оскорбить», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что Украина уже лишила своих граждан права на заслуженное празднование Дня Победы, отказавшись от проведения «так называемых парадов». По ее словам, в России предпочитают не забывать о героизме нашего народа и ей, «чтобы почтить память погибших в войне с фашизмом на своих же суверенных территориях, не нужно никакого согласования с украинской стороной».

«К тому же не ясно, каким образом Россией были нарушены Минские соглашения. Во-первых, Россия является их гарантом, а не стороной. Во-вторых, парад Победы в Луганске был проведен по распоряжению главы ЛНР Леонида Пасечника, который абсолютно справедливо проявил уважение к этому событию. Видимо, украинские власти просто боятся признать, что среди их граждан есть много истинных патриотов, которые гордятся подвигами советского народа», — заметила она.

Парламентарий добавила, что День Победы всегда был и будет днем общей боли и радости для всех народов, входивших раньше в состав Советского Союза.

Напомним, в четверг Киев направил Москве ноту протеста в связи с проведением парадов в Крыму. Кроме того, украинские дипломаты указали на недовольство организацией праздничных мероприятий в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе.